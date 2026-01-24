İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 65 milyon dolları keçib

    İKT
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:33
    Ötən il Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 65 milyon 108,2 min ABŞ dolları, həcmi isə 247,95 ton təşkil edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən məlumat verir ki, bunlar 2024-cü il ilə müqayisədə müvafiq olaraq 10,1 % və 16 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycana xarici ölkələrdən 61 milyon 778,4 min ABŞ dolları dəyərində 240,4 ton poçt göndərişi idxal edilib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən müvafiq olaraq 11 %16,6 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə isə 3 milyon 329,9 min ABŞ dolları dəyərində 7,5 ton poçt göndərişi ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 6 % və 10,7 % çoxdur.

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi Poçt beynəlxalq

