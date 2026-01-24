Azərbaycanda ötən il beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 65 milyon dolları keçib
İKT
- 24 yanvar, 2026
- 16:33
Ötən il Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 65 milyon 108,2 min ABŞ dolları, həcmi isə 247,95 ton təşkil edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən məlumat verir ki, bunlar 2024-cü il ilə müqayisədə müvafiq olaraq 10,1 % və 16 % azdır.
2025-ci ildə Azərbaycana xarici ölkələrdən 61 milyon 778,4 min ABŞ dolları dəyərində 240,4 ton poçt göndərişi idxal edilib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən müvafiq olaraq 11 % və 16,6 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycandan xaricə isə 3 milyon 329,9 min ABŞ dolları dəyərində 7,5 ton poçt göndərişi ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 6 % və 10,7 % çoxdur.
Son xəbərlər
17:20
Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
17:10
Ayxan Abbasov: "Üzücü məğlubiyyət oldu"Futbol
17:07
"Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcəkDigər ölkələr
17:05
Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
17:00
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
16:54
"Qəbələ"nin məşqçisi: "Şamaxı" ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışdıq"Futbol
16:50
Rusiyanın Xarkova hava hücumları nəticəsində yaralananların sayı 31-ə çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
16:50
Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıbHadisə
16:40