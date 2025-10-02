İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son üç ayda 9 %-dən çox azalıb

    İKT
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:14
    Azərbaycanda mobil cihazlarda Androidin payı son üç ayda 9 %-dən çox azalıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android" əməliyyat sisteminin bazar payı 79,43 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, avqust ayına nisbətən 1,25 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 2,1 faiz bəndi azdır. Beləliklə onun bazar payı ardıcıl olaraq 3-cü aydır azalır (ümumi azalma 9,3 % təşkil edir).

    Mobil cihazlarda "İOS" əməliyyat sisteminin bazar payı aylıq 1,51 faiz bəndi və illik müqayisədə 2,15 faiz bəndi artaraq 20,03 % olub.

    Planşetlərdə "Android"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,67 faiz bəndi artaraq və illik müqayisədə 0,60 faiz bəndi azalaraq 68,82 % təşkil edib.

    Həmin cihazlarda "İOS"un bazar payı 30,49 % təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 1,23 faiz bəndi az, illik isə 0,01 faiz bəndi çoxdur.

    Azərbaycan əməliyyat sistemi Android IOS bazar payı

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    16:36

    Bakıda keçmiş məhkumdan 20 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti