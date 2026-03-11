İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 83 % artıb

    İKT
    • 11 mart, 2026
    • 11:30
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 83 % artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 11 yeni domen verilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 83 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 84 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,6 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə dövlət qurumları 65 yeni domen və 285 yeni subdomen alıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti domen subdomen

