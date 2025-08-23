Haqqımızda

“Apple” “Siri” üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək istəyir

“Apple” “Siri” üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək istəyir “Apple” şirkəti “Google” ilə “Siri” səs köməkçisinin yenilənmiş versiyası üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək üçün danışıqlar aparır.
İKT
23 avqust 2025 05:09
“Apple” “Siri” üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək istəyir

“Apple” şirkəti “Google” ilə “Siri” səs köməkçisinin yenilənmiş versiyası üçün “Gemini”nin süni intellektindən istifadə etmək üçün danışıqlar aparır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən “Bloomberg” agentliyi məlumat yayıb.

“Apple” “Google”a 2026-cı ildə “Siri”nin yeni versiyasının əsasını təşkil edəcək fərdiləşdirilmiş süni intellekt modelinin hazırlanmasını təklif edib və şirkət təklifə müsbət cavab verib.

“Apple” hələ “Siri” üçün öz modelindən istifadə etmək və ya tərəfdaşla əməkdaşlıq etmək barədə qərar verməyib. Belə ki, bu ilin əvvəlində “Apple”, onların “Claude” və ya “ChatGPT” modellərinin “Siri” üçün beyin ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün “Anthropic PBC” və “OpenAI” ilə əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparıb.

“Google” və “Apple” arasında mümkün tərəfdaşlıq xəbərləri fonunda hər iki şirkətin səhmləri artıb: “Google” 2,9% artaraq 205,46 dollara, “Apple” isə 1,4% artaraq 227,95 dollara çatıb. “Apple” 2025-ci ilin yazında “Siri”ni yeniləməyi planlaşdırıb, lakin texniki problemlərə görə yeniləməni bir il təxirə salıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Apple хочет использовать ИИ Google Gemini для Siri

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi