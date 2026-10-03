İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Fənərbağça"nın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    İdman
    • 03 oktyabr, 2026
    • 16:14
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    "Turan Tovuz" və "Fənərbağça"nın nümayəndələri komandalar arasında keçiriləcək oyundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan klubundan məlumat verilib.

    Nümayəndə heyətləri Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları önünə gül dəstələri qoyublar.

    MƏLUMAT YENİLƏNİR ...

    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Fənərbağçanın nümayəndələri Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
    Heydər Əliyev Fənərbağça FK Şəhidlər xiyabanı Turan Tovuz FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:44

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:41

    Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    17:40

    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:16

    Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    17:01

    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti