Azərbaycanın daha bir cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb
İdman
- 28 fevral, 2026
- 17:50
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) finalda Abdul-Kerim Tasuyevi (Rusiya) məğlub edib.
Bu gün tatamiyə çıxan Kamran Süleymanov (73 kq), Fidan Əlizadə (63 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) isə medal şanslarını itiriblər.
Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq. Ötən gün Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) gümüş medal qazanıb.
Son xəbərlər
19:12
İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:06
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
19:05
BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıbRegion
19:01
KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıbDigər ölkələr
18:54
Video
İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4Region
18:49
İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİBRegion
18:40
Video
Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİBHadisə
18:37
Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıbRegion
18:29