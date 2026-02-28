İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb

    İdman
    • 28 fevral, 2026
    • 17:50
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) finalda Abdul-Kerim Tasuyevi (Rusiya) məğlub edib.

    Bu gün tatamiyə çıxan Kamran Süleymanov (73 kq), Fidan Əlizadə (63 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) isə medal şanslarını itiriblər.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" martın 1-də başa çatacaq. Ötən gün Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) gümüş medal qazanıb.

    cüdo Qızıl medal Özbəkistan Ömər Rəcəbli "Böyük Dəbilqə" turniri

