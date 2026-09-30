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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızları Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsində iştirak edəcək

    İdman
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:06
    Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızları Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsində iştirak edəcək

    Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızları Avropa çempionatının 1-ci təsnifat (EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatı) mərhələsində iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 22-25 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Gürcüstanın Rustavi şəhərində təşkil olunacaq yarışda Azərbaycan, Polşa, Latviya, Ermənistan, Ukrayna, Estoniya və ev sahibi Gürcüstan milli komandaları mübarizə aparacaqlar.

    Millimiz A qrupunda Polşa və Latviya yığmalarına qarşı çıxış edəcək.

    Digər qrupda isə Estoniya, Gürcüstan, Ermənistan və Ukrayna komandaları yer alacaqlar.

    Reqlamentə əsasən, qruplarda 1-ci yeri tutacaq komandalar (A1–B1) turnirin qalibini müəyyənləşdirmək üçün həlledici oyunda qarşılaşacaqlar. Qruplarda 2-ci və 3-cü yerləri tutacaq komandalar isə müvafiq olaraq A2-B2 və A3-B3 qarşılaşmalarında turnirdəki yekun sıralamalarını müəyyənləşdirəcəklər.

    A1-B1 qarşılaşmasının qalibi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. 2, 3 və 4-cü yerləri tutacaq komandalar isə qitə çempionatının 2-ci təsnifat mərhələsində iştirak hüququ əldə edəcəklər.

    U-20 Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsi (EEVZA) (Gürcüstan, Rustavi)

    A qrupu: Azərbaycan, Polşa, Latviya

    B qrupu: Estoniya, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna

    22 oktyabr

    15:30. Latviya – Polşa

    18:00. Estoniya – Ukrayna

    20:30. Gürcüstan – Ermənistan

    23 oktyabr

    15:30. Polşa – Azərbaycan

    18:00. Ermənistan – Estoniya

    20:30. Ukrayna – Gürcüstan

    24 oktyabr

    15:30. Latviya – Azərbaycan

    18:00. Ermənistan – Ukrayna

    20:30. Estoniya – Gürcüstan

    25 oktyabr

    12:00. A3 – B3

    14:30. A2 – B2

    17:00. A1 – B1

    Oyunların başlama saatı yerli vaxtla göstərilib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) EEVZA
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