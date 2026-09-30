Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızları Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsində iştirak edəcək
- 30 sentyabr, 2026
- 19:06
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Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızları Avropa çempionatının 1-ci təsnifat (EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatı) mərhələsində iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, 22-25 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Gürcüstanın Rustavi şəhərində təşkil olunacaq yarışda Azərbaycan, Polşa, Latviya, Ermənistan, Ukrayna, Estoniya və ev sahibi Gürcüstan milli komandaları mübarizə aparacaqlar.
Millimiz A qrupunda Polşa və Latviya yığmalarına qarşı çıxış edəcək.
Digər qrupda isə Estoniya, Gürcüstan, Ermənistan və Ukrayna komandaları yer alacaqlar.
Reqlamentə əsasən, qruplarda 1-ci yeri tutacaq komandalar (A1–B1) turnirin qalibini müəyyənləşdirmək üçün həlledici oyunda qarşılaşacaqlar. Qruplarda 2-ci və 3-cü yerləri tutacaq komandalar isə müvafiq olaraq A2-B2 və A3-B3 qarşılaşmalarında turnirdəki yekun sıralamalarını müəyyənləşdirəcəklər.
A1-B1 qarşılaşmasının qalibi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. 2, 3 və 4-cü yerləri tutacaq komandalar isə qitə çempionatının 2-ci təsnifat mərhələsində iştirak hüququ əldə edəcəklər.
U-20 Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsi (EEVZA) (Gürcüstan, Rustavi)
A qrupu: Azərbaycan, Polşa, Latviya
B qrupu: Estoniya, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna
22 oktyabr
15:30. Latviya – Polşa
18:00. Estoniya – Ukrayna
20:30. Gürcüstan – Ermənistan
23 oktyabr
15:30. Polşa – Azərbaycan
18:00. Ermənistan – Estoniya
20:30. Ukrayna – Gürcüstan
24 oktyabr
15:30. Latviya – Azərbaycan
18:00. Ermənistan – Ukrayna
20:30. Estoniya – Gürcüstan
25 oktyabr
12:00. A3 – B3
14:30. A2 – B2
17:00. A1 – B1
Oyunların başlama saatı yerli vaxtla göstərilib.