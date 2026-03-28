    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıb

    • 28 mart, 2026
    • 14:20
    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov Türkiye Opendə qızıl medal qazanıb

    Pumse üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Hüseyn Novruzov Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən taekvondo üzrə "Türkiye Open" beynəlxalq turnirində freestyle proqramında parlaq çıxış nümayiş etdirərək qızıl medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.

    O, yarışda yüksək pumse texnikası və akrobatik elementləri ilə fərqlənərək bir sıra güclü rəqibləri üstələyib.

    Qeyd edək ki, bu, Azərbaycan taekvondo tarixində böyüklər arasında rəsmi yarışda pumse üzrə qazanılan ilk qızıl medaldır.

    Son xəbərlər

    15:00

    Xaçmazda intensiv yağışlar nəticəsində evlərə su dolub, 22 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    14:47

    Ermənistanda güclü yağışlar yollarda uçqunlara səbəb olub

    Region
    14:37

    AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

    Futbol
    14:35

    Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin kərə yağı ehtiyatı 3 dəfə artıb

    Sənaye
    14:30

    IDF: "Hizbullah"ın Beyrutdakı bölməsinin iki yüksək vəzifəli nümayəndəsi öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:27

    Şərif və Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:20

    Azərbaycan taekvondoçusu Hüseyn Novruzov "Türkiye Open"də qızıl medal qazanıb

    İdman
    14:09

    Naxçıvanda bayram günlərində 12 nəfər qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    14:08

    ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti