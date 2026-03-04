İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    • 04 mart, 2026
    • 11:45
    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) təşkilatçılığı ilə Gəncə şəhərində tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Xidmətdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, "Vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi – Sağlam gənclik, sağlam gələcək" mövzusunda təşkil edilən görüşdə Gəncədə yerləşən orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri iştirak edib. Belə tədbirlər gənclərdə vətənpərvərlik hissinin artmasına müsbət təsir göstərir.

    Tədbirdə çıxış edən Dövlət Xidmətinin Çağırışaqədərki hazırlıq idarəsinin rəisi polkovnik-leytenant Füzuli İsmayılov, İctimaiyyətlə iş və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov və Kəpəz rayon bölməsinin rəisi polkovnik-leytenant İlkin Əliyev gənclərə vətənpərvərlik hissi, qalib ölkənin əsgəri olmağın üstünlükləri, sağlam həyat, təhsil möhləti, qanunvericilik və digər mühüm məsələlər barədə ətraflı məlumat veriblər.

    Tədbirdə iştirak edən şəhid ailələrinin üzvləri, Vətən Müharibəsi iştirakçıları və digər qonaqlar da çıxış edərək öz təəssüratları ilə bölüşüblər. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər ölkənin bir sıra rayonlarında təşkil edilib və növbəti aylar ərzində davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

