İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanlı mühəndislərin hazırladığı KASIRGA PUA-sı ilk dəfə "ADEX 2026"da nümayiş olunur

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:07
    Azərbaycanlı mühəndislərin hazırladığı KASIRGA PUA-sı ilk dəfə ADEX 2026da nümayiş olunur

    Azərbaycanlı mühəndis və texniklər tərəfindən hazırlanmış "KASIRGA" PUA-sı ilk dəfə Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində nümayiş olunur.

    "Report"un məlumatına görə, pilotsuz uçuş aparatı "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" MMC tərəfindən hazırlanıb.

    80 kilometrdən artıq rabitə məsafəsinə malik olan platforma "Bayraktar TB2", "Bayraktar TB3" və ya "AKINCI" PUA-ları üzərindən rabitə retranslyatoru imkanından istifadə etməklə əməliyyatlar həyata keçirə bilir.

    KASIRGA Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycanın silah istehsalı
    ADEX 2026 hosts first presentation of Azerbaijani-made KASIRGA
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