Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda paradda iştirak ediblər

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda paradda iştirak ediblər Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda keçirilən hərbi paradda iştirak ediblər
14 avqust 2025 14:49
Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda paradda iştirak ediblər

Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində ilk dəfə Müstəqillik Günü və "Haqqın qələbəsi"nə həsr edilmiş hərbi parad keçirilib.

Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paradı Pakistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi ilə yanaşı, müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi və hərbi attaşelik aparatının nümayəndələri, eləcə də digər rəsmi qonaqlar izləyiblər.

Müxtəlif ölkələrin silahlı qüvvələrinin nümayəndələrinin qatıldığı tədbridə ölkəni Azərbaycan Ordusunun parad heyəti təmsil edib.

