Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 13:10
Zərdab rayonunda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, rayonun Burunlu kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.
Araşdırmalarla yanğının kənd sakini E.Hüseynov tərəfindən törədildiyi məlum olub. Hadisə nəticəsində ərazidə quru ot və kol-kos yanıb.
Şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.
Son xəbərlər
13:59
Ermənistanın sabiq iqtisadiyyat naziri yenidən saxlanılıbRegion
13:54
Sahil Babayev: "Bələdiyyələrin subvensiya və subsidiya vəsaitlərindən istifadə çox aşağıdır"Maliyyə
13:38
İtaliya klubunun futbolçusu "Çelsi"yə transfer oluna bilərFutbol
13:36
Azərbaycanda dəmiryolu və avtomobil yollarının tunelləri üçün layihələndirmə normaları təsdiq edilibİnfrastruktur
13:33
Slovakiyanın müdafiə naziri Bakıda hərbi paradı izləyəcəkDigər
13:32
Nazir müavini: "Vergi güzəştlərinin ləğvindən söhbət getmir"Maliyyə
13:30
Foto
İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
13:29
"Sovetski"də dövlət tərəfindən qorunacaq obyektlərin təyinatı məlum olubMədəniyyət siyasəti
13:29