Yevlaxda oğlu tərəfindən bıçaqlandığı bildirilən kişi xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 27 avqust, 2025
- 20:36
Yevlaxda oğlu tərəfindən bıçaqlandığı bildirilən kişi xəstəxanada ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Havarlı kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü Talıbov Hüsü Qara oğlu müalicə aldığı Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.
Xatırladaq ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən onun oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Talıbov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
03:19
Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:46
Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edibDigər ölkələr
02:40
FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
02:10
İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilərRegion
01:17
Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanırRegion
01:11
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulubFutbol
01:05
ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilərDigər ölkələr
00:40
Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblarDigər ölkələr
00:31