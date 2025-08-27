    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Yevlaxda oğlu tərəfindən bıçaqlandığı bildirilən kişi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 27 avqust, 2025
    • 20:36
    Yevlaxda oğlu tərəfindən bıçaqlandığı bildirilən kişi xəstəxanada ölüb

    Yevlaxda oğlu tərəfindən bıçaqlandığı bildirilən kişi xəstəxanada ölüb. 

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Havarlı kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü Talıbov Hüsü Qara oğlu müalicə aldığı Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

    Xatırladaq ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən onun oğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Talıbov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

