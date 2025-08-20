Yevlaxda kran-drezinlə toqquşan minik avtomobilinin sürücüsü bir həftə sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə avqustun 12-də Yevlax-Bərdə dəmiryolu xəttinin 22-ci kilometrliyində qeydə alınıb.
Belə ki, 1971-ci il təvəllüdlü Fərman Süleyman oğlu Quliyev idarə etdiyi “Mecane” markalı avtomobillə dəmiryolu xəttinin üzərində kran-drezinlə toqquşub. Sürücü Bərdə Şəhər Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, F.Quliyev avqustun 19-da vəfat edib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.