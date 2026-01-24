İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev vəfat edib

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:58
    Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev vəfat edib

    Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev 61 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, İlham Quliyev Xocalı faciəsi ilə bağlı çəkilən məşhur fotodakı əsas simadır.

    O, 1965-ci ilin avqustun 26-da Xocalıda doğulub.

    Xocalı faciəsi İlham Quliyev
    Ушел из жизни Ильхам Гулиев — человек с фотографии, ставшей одним из символов трагедии Ходжалы

    Son xəbərlər

    16:33

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq poçt göndərişlərinin dəyəri 65 milyon dolları keçib

    İKT
    16:31

    ABŞ İrana casusluqda şübhəli bilinənlərin Boliviyadan çıxarılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    16:27

    Trampın İlham Əliyevlə təkbətək görüşü: Azərbaycan liderinin qlobal məsələlərdə rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    16:21

    Neftçalada avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:20

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    16:09

    Rusiyanın Xarkova aviazərbələri nəticəsində yaralananların sayı 27-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    16:01

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda daha bir görüş keçirilib

    Komanda
    16:00

    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:58

    Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev vəfat edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti