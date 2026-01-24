Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev vəfat edib
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 15:58
Xocalı faciəsi ilə bağlı məşhur fotodakı İlham Quliyev 61 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, İlham Quliyev Xocalı faciəsi ilə bağlı çəkilən məşhur fotodakı əsas simadır.
O, 1965-ci ilin avqustun 26-da Xocalıda doğulub.
