    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:32
    Tural Sadıqlı, Qurban Məmmədov və digərlərinin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Xaricdə yaşayan bloggerlər Qurban Məmmədov, Tural Sadıqlı, Elşad Məmmədov və Süleyman Süleymanlının cinayət işi məhkəmə baxışına verilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynlinin sədrliyi ilə qiyabi formada keçirilən prosesdə qərar verilib.

    Qərara əsasən, məhkəmənin baxış iclası noyabrın 21-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1-ci (dələduzluq, mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə), 214-2,-ci ( Terrorçuluğa açıq çağırışlar), 220.2-ci (Kütləvi iğtişaş, Hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə fəal şəkildə tabe olmamağa və kütləvi iğtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar etmə), 281.2-ci ( Silahlı qiyam, Eyni əməllər təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə), 320.1 -ci (Rəsmi sənədi saxtalaşdırma) maddələri ilə ittiham olunurlar.

    Onlar ölkə xaricində olduqlarına görə barələrində məhkəmə qərarı ilə qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Qurban Məmmədov Tural Sadıqlı Məhkəmə

