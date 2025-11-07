Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 16:25
    Дело Турала Садыглы, Гурбана Мамедова и других блогеров передано в суд

    Дело проживающих за рубежом блогеров - Гурбана Мамедова, Турала Садыглы, Эльшада Мамедова и Сулеймана Сулейманлы - передано в суд.

    Как сообщает Report, решение было принято во время заочного процесса, состоявшегося в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Гусейна Гусейнли.

    Первое заседание суда назначено на 21 ноября.

    Отметим, что блогерам предъявлены обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 214-2 (публичные призывы к терроризму), 220.2 (массовые беспорядки, активное неподчинение законным требованиям представителя власти и призывы к массовым беспорядкам, а также насилию в отношении граждан), 281.2 (вооруженный мятеж, совершенный повторно или группой лиц), 320.1 (подделка официальных документов) Уголовного кодекса.

    Поскольку обвиняемые находятся за пределами страны, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заочного ареста.

