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    Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul üçün növbəti sıra baxışı keçirib

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:33
    Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul üçün növbəti sıra baxışı keçirib

    ​Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov sentyabrın 21-də respublikanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyidən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 203 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Gənclər qarşısında çıxış edən nazir V.Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.

    Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul üçün növbəti sıra baxışı keçirib

    Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul üçün növbəti sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul üçün növbəti sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) sıra baxışı

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