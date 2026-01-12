İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:32
    Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri məlum olub

    Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsini uğurla keçən namizədlərin peşə yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədilə 19 noyabr – 17 dekabr 2025-ci il tarixlərində imtahanın şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müsahibələr tam şəffaf və obyektiv qaydada, videomüşahidə şəraitində təşkil olunub. Şifahi mərhələdə ümumilikdə 70 vəkilliyə namizəd iştirak edib.

    İmtahanların nəticələrinə əsasən, Vəkillərin İxtisas Komissiyası tərəfindən peşə yararlılığı təsdiq edilən 59 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb.

    Qeyd edək ki, vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi 19 yanvar 2026-cı il tarixində saat 09:00-da Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında başlanacaq.

    Şifahi müsahibə mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçmiş vəkilliyə namizədlərin

    SİYAHISI

    1. Ağayev Sənan Nayib oğlu

    2. Ağa-zadə Aygün Aydin qızı

    3. Bağırov Orxan Rasif oğlu

    4. Bayramzadə Fərid Xanlar oğlu

    5. Bədəlov Hafiz Rafael oğlu

    6. Bəndəliyev Zaur Taleh oğlu

    7. Bəxtiyarov Heydər İsa oğlu

    8. Cahangirov Bəgəmir Ağamir oğlu

    9. Cəbrayilov Etibar Cəbrayil oğlu

    10.Cəbrayilzadə Fərid Bəybala oğlu

    11.Əlili Mədinə Kamal qızı

    12.Əliyev Nail Məmmədrza oğlu

    13.Əliyev Ruslan Nizami oğlu

    14.Əliyeva Nəzrin Əmir qızı

    15.Əliyeva Nurlana Sahib qızı

    16.Həsənli Vüsal Rzaqulu oğlu

    17.Həsənova Şəbnəm Yaşar qızı

    18.Hümbətov Nazim Əsədulla oğlu

    19.Kazimli Araz Osman oğlu

    20.Kərimli Ülviyyə Şahin qızı

    21.Kərimov Orxan Etibar oğlu

    22.Mədətli Rəşad Mübariz oğlu

    23.Məhərrəmov Rüstəm Yusif oğlu

    24.Məmmədov Həbib İlqar oğlu

    25.Məmmədova Pərvin Amil qızı

    26.Məmmədova Rübabə Əşrəf qızı

    27.Məşədiyev Şəmistan Natiq oğlu

    28.Mikayılzadə Lalə Zəfər qızı

    29.Mirzəyev Cahandar Kərəm oğlu

    30.Mirzəyeva Ləman Natiq qızı

    31.Musayev Dilqəm Məmmədağa oğlu

    32.Nazarenko Timur Musaiboviç oğlu

    33.Nəbizadə Aysu Arzuman qızı

    34.Nəcəfli İlham Əmrah oğlu

    35.Nəsirov Sabutay Fəxrəddin oğlu

    36.Novruzov Mehman Nəcəf oğlu

    37.Qafarov Mirəhməd Mirqafar oğlu

    38.Qarayev Nəsimi Asim oğlu

    39.Quliyev Teymur Qnyaz oğlu

    40.Ramazanov Sərvət Mürvət oğlu

    41.Rəhmanov Murad Ədalət oğlu

    42.Sadiqli Ayxan Allahverdi oğlu

    43.Sadıxova Həqiqət Bəhram qızı

    44.Şahbazov Tahir Vəkil oğlu

    45.Şahmalıyev Vüsal Şahəddin oğlu

    46.Şərifli Əli Mütəlim oğlu

    47.Şixəliyeva Sevinc Şərif qızı

    48.Şükürov Orxan Rövşən oğlu

    49.Süleymanova Adilə Cavidan qızı

    50.Süleymanzadə Nur Məzahir qızı

    51.Tanriverdiyev Məhəmmədəli Akif oğlu

    52.Təhməzov Nihad İlham oğlu

    53.Vəliyev Ata Teyyub oğlu

    54.Vəliyev Cavid Rafiq oğlu

    55.Vəliyev Teymur İbrahim oğlu

    56.Xankişiyev Tariyel İfrahil oğlu

    57.Xudiyeva Lalə Yasim qızı

    58.Yusifov Yaşar Kosta oğlu

    59.Zeynalov Kənan Bəxtiyar oğlu

    Vəkillər Kollegiyası İmtahan test

