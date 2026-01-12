Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri məlum olub
- 12 yanvar, 2026
- 16:32
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsini uğurla keçən namizədlərin peşə yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədilə 19 noyabr – 17 dekabr 2025-ci il tarixlərində imtahanın şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.
Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.
Bildirilib ki, müsahibələr tam şəffaf və obyektiv qaydada, videomüşahidə şəraitində təşkil olunub. Şifahi mərhələdə ümumilikdə 70 vəkilliyə namizəd iştirak edib.
İmtahanların nəticələrinə əsasən, Vəkillərin İxtisas Komissiyası tərəfindən peşə yararlılığı təsdiq edilən 59 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb.
Qeyd edək ki, vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi 19 yanvar 2026-cı il tarixində saat 09:00-da Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında başlanacaq.
Şifahi müsahibə mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçmiş vəkilliyə namizədlərin
SİYAHISI
1. Ağayev Sənan Nayib oğlu
2. Ağa-zadə Aygün Aydin qızı
3. Bağırov Orxan Rasif oğlu
4. Bayramzadə Fərid Xanlar oğlu
5. Bədəlov Hafiz Rafael oğlu
6. Bəndəliyev Zaur Taleh oğlu
7. Bəxtiyarov Heydər İsa oğlu
8. Cahangirov Bəgəmir Ağamir oğlu
9. Cəbrayilov Etibar Cəbrayil oğlu
10.Cəbrayilzadə Fərid Bəybala oğlu
11.Əlili Mədinə Kamal qızı
12.Əliyev Nail Məmmədrza oğlu
13.Əliyev Ruslan Nizami oğlu
14.Əliyeva Nəzrin Əmir qızı
15.Əliyeva Nurlana Sahib qızı
16.Həsənli Vüsal Rzaqulu oğlu
17.Həsənova Şəbnəm Yaşar qızı
18.Hümbətov Nazim Əsədulla oğlu
19.Kazimli Araz Osman oğlu
20.Kərimli Ülviyyə Şahin qızı
21.Kərimov Orxan Etibar oğlu
22.Mədətli Rəşad Mübariz oğlu
23.Məhərrəmov Rüstəm Yusif oğlu
24.Məmmədov Həbib İlqar oğlu
25.Məmmədova Pərvin Amil qızı
26.Məmmədova Rübabə Əşrəf qızı
27.Məşədiyev Şəmistan Natiq oğlu
28.Mikayılzadə Lalə Zəfər qızı
29.Mirzəyev Cahandar Kərəm oğlu
30.Mirzəyeva Ləman Natiq qızı
31.Musayev Dilqəm Məmmədağa oğlu
32.Nazarenko Timur Musaiboviç oğlu
33.Nəbizadə Aysu Arzuman qızı
34.Nəcəfli İlham Əmrah oğlu
35.Nəsirov Sabutay Fəxrəddin oğlu
36.Novruzov Mehman Nəcəf oğlu
37.Qafarov Mirəhməd Mirqafar oğlu
38.Qarayev Nəsimi Asim oğlu
39.Quliyev Teymur Qnyaz oğlu
40.Ramazanov Sərvət Mürvət oğlu
41.Rəhmanov Murad Ədalət oğlu
42.Sadiqli Ayxan Allahverdi oğlu
43.Sadıxova Həqiqət Bəhram qızı
44.Şahbazov Tahir Vəkil oğlu
45.Şahmalıyev Vüsal Şahəddin oğlu
46.Şərifli Əli Mütəlim oğlu
47.Şixəliyeva Sevinc Şərif qızı
48.Şükürov Orxan Rövşən oğlu
49.Süleymanova Adilə Cavidan qızı
50.Süleymanzadə Nur Məzahir qızı
51.Tanriverdiyev Məhəmmədəli Akif oğlu
52.Təhməzov Nihad İlham oğlu
53.Vəliyev Ata Teyyub oğlu
54.Vəliyev Cavid Rafiq oğlu
55.Vəliyev Teymur İbrahim oğlu
56.Xankişiyev Tariyel İfrahil oğlu
57.Xudiyeva Lalə Yasim qızı
58.Yusifov Yaşar Kosta oğlu
59.Zeynalov Kənan Bəxtiyar oğlu