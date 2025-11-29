İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xətai rayonu ərazisində nəqliyyat vasitəsini narkotikin təsiri altında sürən sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:05
    Xətai rayonu ərazisində nəqliyyat vasitəsini narkotikin təsiri altında sürən sürücü saxlanılıb

    Bakıda yol polislərinin keçirdiyi profilaktik yoxlamalar zamanı "Ukrayna dairəsi" yaxınlığında nəqliyyat vasitəsini narkotiklərin təsiri altında idarə edən sürücü aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, həmçinin, Sabunçu, Xətai, Xəzər, Suraxanı, Nərimanov və Binəqədi rayonlarında keçirilən növbəti tədbirlər zamanı aşkarlanan qayda pozuntuları ilə bağlı sürücülərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq qanunvericiliyin tələbləri izah olunub.

    Tədbirlər zamanı yükdaşıma qaydalarını pozan, avtomobilin konstruksiyasında dəyişikliklər edən, nəqliyyat vasitəsini sürücülük hüququ olmadan idarə edən və s. qayda pozuntularına yol verən şəxslər müəyyən ediliblər.

    Ukrayna dairəsi Qayda pozuntuları

