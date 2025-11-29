Xətai rayonu ərazisində nəqliyyat vasitəsini narkotikin təsiri altında sürən sürücü saxlanılıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 12:05
Bakıda yol polislərinin keçirdiyi profilaktik yoxlamalar zamanı "Ukrayna dairəsi" yaxınlığında nəqliyyat vasitəsini narkotiklərin təsiri altında idarə edən sürücü aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, həmçinin, Sabunçu, Xətai, Xəzər, Suraxanı, Nərimanov və Binəqədi rayonlarında keçirilən növbəti tədbirlər zamanı aşkarlanan qayda pozuntuları ilə bağlı sürücülərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq qanunvericiliyin tələbləri izah olunub.
Tədbirlər zamanı yükdaşıma qaydalarını pozan, avtomobilin konstruksiyasında dəyişikliklər edən, nəqliyyat vasitəsini sürücülük hüququ olmadan idarə edən və s. qayda pozuntularına yol verən şəxslər müəyyən ediliblər.
