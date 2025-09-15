İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 19:19
    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisi olmuş Qəhrəman Şamil oğlu Məmmədovun həbs müddəti uzadılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Bakı Hərbi Məhkəməsi qərar qəbul edib.

    Qərara əsasən, onun həbs müddəti iki ay müddətinə uzadılıb.

    Qeyd edək ki, Q.Məmmədov son olaraq Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-dəki hərbi attaşesinin baş köməkçisi olub.

    Q.Məmmədov qızıl külçələri qabaqcadan əlbir olduğu şəxsə təhvil vermək üçün taksi ilə İstanbul şəhərindəki hotellərdən biri istiqamətində hərəkət edərkən Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Q.Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında, qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq) və 12.1-1, 341.1-ci (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

    Məhkəmə Hərbi attaşe Xəbər Həbs
    Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

    Son xəbərlər

    20:12

    Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edib

    Region
    20:08

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    20:05

    NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıb

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilib

    Hadisə
    19:43

    Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:29

    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Region
    19:19

    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:19

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    19:15
    Foto

    Azərbaycanlı pilot beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti