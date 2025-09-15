Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

Продлен срок ареста Гахрамана Шамиль оглу Мамедова, бывшего главного помощника военного атташе, задержанного в Турции с 70 кг золота.

Как сообщает Report, Бакинский военный суд постановил продлить срок его ареста на 2 месяца.

Отметим, что Гахраман Мамедов занимал должность главного помощника военного атташе ВС Азербайджана в США.

Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки человеку, с которым был в сговоре.

Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе заранее сговорившейся группы лиц с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР.