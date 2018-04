​Arda Turan Bakıdakı yanğın hadisəsi ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

Bakı. 20 may. REPORT.AZ/ Türkiyə milli komandası və İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Arda Turan dünən Bakıda baş vermiş yanğın hadisəsi ilə bağlı başsağlığı verib. "Report" xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

Xəbərə görə, Arda Turan "twitter" səhifəsində türk və ingilis dillərində hadisə ilə bağlı başsağlığında belə yazıb: "Başın sağ olsun, Azərbaycan. Başımız sağ olsun…”(“Azerbaijan. Big tragedy. My deepest condolences to all. #Bakufire” .