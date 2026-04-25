    Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 25 aprel, 2026
    • 11:23
    Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Tərtər rayonu, Qaradağlı kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Nəbiyev Əli Məhəmməd oğluna məxsus maye qazdoldurma məntəqəsində plan üzrə yoxlama aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yoxlama zamanı məntəqədə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkarlanıb.

    Belə ki, maye qazdoldurma məntəqəsində istismar olunan iki ədəd tutumun istismar müddətinin bitdiyi, texniki müayinələrin aparılmadığı, nəzarət-ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmadığı müəyyən edilib.

    Aşkar olunan nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq, maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Tərtər

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti