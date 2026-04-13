Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, dörd minik maşını və avtobus toqquşub
Hadisə
- 13 aprel, 2026
- 13:50
Sumqayıt şəhərində dörd avtomobil və sərnişin avtobusunun iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb.
Qəza zamanı iki "Opel", bir "Jac", bir "Hyundai" markalı avtomobillər və 7A nömrəli marşrut avtobusu bir-biri ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
