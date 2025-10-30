Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, 4 avtomobil toqquşub
Hadisə
- 30 oktyabr, 2025
- 14:19
Sumqayıtda baş verən zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 4 avtomobil toqquşub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Polad Həşimov küçəsində qeydə alınıb.
Məlumata görə, hərəkətdə olan "Land Rover" markalı avtomobil idarəetməni itirərək yoldan çıxıb və kənarda dayanan "Changan", "VAZ-2106" və "Hyundai" markalı avtomobillərə çırpılıb.
Zərbənin təsirindən "Land Rover" aşıb, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.
Qəza nəticəsində xəsarət alanlarla bağlı məlumat dəqiqləşdirilir.
