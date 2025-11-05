İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Sumqayıtda dəmir yolundan rels oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:21
    Sumqayıtda dəmir yolundan rels oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Sumqayıtda dəmir yolundan rels oğurlamaqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 44 yaşlı A.Paşayev, əvvəllər məhkum olunmuşlar- 22 yaşlı X.Hüseynov, 23 yaşlı X.Ağayev və 26 yaşlı S.Elbruszadə saxlanılıblar.

    Araşdırma aparılır.

    Sumqayıt dəmir yolu oğurluq

    Son xəbərlər

    17:32

    Ukrayna Transbalkan dəhlizi ilə qaz idxalını bərpa edib

    Region
    17:27

    Azərbaycanda ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıb

    Ekologiya
    17:23

    Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirə bilər

    Biznes
    17:20

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:13

    Türkiyəli professor: Təhsil insanın yaşamaqdan sonra ikinci ən böyük haqqıdır

    Elm və təhsil
    17:13

    Samir Rzayev: "Bakı-Təl-Əviv reyslərinin həftəlik sayı 21-ə çatdırıla bilər"

    İnfrastruktur
    17:09

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri "Çelsi" ilə oyunda "Qarabağ"ı dəstəkləyəcək

    Futbol
    17:05

    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak etmək üçün Braziliyada işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    16:57
    Foto

    Azərbaycanın media nümayəndələri Xivədəki Prezident məktəbini ziyarət ediblər

    Media
    Bütün Xəbər Lenti