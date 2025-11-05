Sumqayıtda dəmir yolundan rels oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 16:21
Sumqayıtda dəmir yolundan rels oğurlamaqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 44 yaşlı A.Paşayev, əvvəllər məhkum olunmuşlar- 22 yaşlı X.Hüseynov, 23 yaşlı X.Ağayev və 26 yaşlı S.Elbruszadə saxlanılıblar.
Araşdırma aparılır.
