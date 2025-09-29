İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:33
    Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB

    Sumqayıtda avtobusun yanması nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon ərazisində avtobusda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin tərəfindən "İSUZU" markalı avtobusda baş vermiş yanğın yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində avtobusun yanar hissələri yanıb.

    Xəsarət alan yoxdur.

    Sumqayıt şəhərində avtobus yanır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində baş verib.

    Belə ki, ərazidə hərəkətdə olan 2 nömrəli marşrut avtobus alışaraq yanıb.

    Yanğın nəticəsində avtobus tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb.

    Sumqayıt Marşrut avtobusu yanğın
    Video
    В Сумгайыте сгорел автобус

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari büdcəyə qaytarılacaq

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti