    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 15:12
    Sosial şəbəkədə narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Bakının Nərimanov Rayon Polis İdarəsi 17-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları sosial şəbəkədə narkotik satmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Elçin Bağırovu və 37 yaşlı Əliağa Vahabovu saxlayıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmin şəxslərdən ümumilikdə 6 kiloqram narkotik vasitə olan tiryək və marixuana aşkarlanıb. E.Bağırov və Ə.Vahabovun sosial şəbəkələr vasitəsilə narkotiklərin onlayn satışını həyata keçirdikləri məlum olub.

    Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi narkotik Sosial şəbəkə

