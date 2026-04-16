Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 16 aprel, 2026
- 09:31
Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Düyərli kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini Rəhimov Səhman Rəhim oğlu elektrik cərəyanın təsirindən ölüb.
Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
