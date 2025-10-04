İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 22:41
    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Düyərli kənd ərazisində baş verib.

    Belə ki, minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Xəstəxanaya çatdırılan yaralıların vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Şəmkir Minik avtomobili

    Son xəbərlər

    22:45

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:42

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİB

    Region
    22:41

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:29

    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Digər ölkələr
    22:27

    Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

    Digər ölkələr
    22:16

    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Region
    22:12

    İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:57

    Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar

    Region
    21:57

    Bakıda "Türkiyə–Azərbaycan Qardaşlığı: Anadoludan Bakıya" adlı sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti