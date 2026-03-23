Şəmkirdə ana və oğlu döyülüb, avtomobillərinə ziyan vurulub
Hadisə
- 23 mart, 2026
- 20:28
Şəmkir rayonunun Könüllü kəndində dava nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, 1970-ci il təvəllüdlü Şəlalə Əhmədova və oğlu - 1994-cü il təvəllüdlü Güləddin Həmzəyev döyülüb.
İlkin məlumata görə, hadisəni onların həmkəndlisi törədib. Belə ki, tərəflər arasında borc üstündə düşən dava ana-oğulun döyülməsi ilə nəticələnib.
Daha sonra G. Həmzəyevə məxsus "VAZ 2106" markalı maşına da zərər verilib.
Polis əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbir görülür.
21:31
WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürübDigər ölkələr
21:25
Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlibDigər ölkələr
21:13
Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
21:12
Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edibDigər
21:10
Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edibDigər ölkələr
21:01
Foto
Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırırASK
20:54
İsrailin maliyyə naziri ölkə ərazisini Livanın hesabına genişləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
20:48
Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
20:43