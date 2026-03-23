İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şəmkirdə ana və oğlu döyülüb, avtomobillərinə ziyan vurulub

    Hadisə
    • 23 mart, 2026
    • 20:28
    Şəmkirdə ana və oğlu döyülüb, avtomobillərinə ziyan vurulub

    Şəmkir rayonunun Könüllü kəndində dava nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, 1970-ci il təvəllüdlü Şəlalə Əhmədova və oğlu - 1994-cü il təvəllüdlü Güləddin Həmzəyev döyülüb.

    İlkin məlumata görə, hadisəni onların həmkəndlisi törədib. Belə ki, tərəflər arasında borc üstündə düşən dava ana-oğulun döyülməsi ilə nəticələnib.

    Daha sonra G. Həmzəyevə məxsus "VAZ 2106" markalı maşına da zərər verilib.

    Polis əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbir görülür.

