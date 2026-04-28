    Şəmkirdə 28 qoyun yanaraq tələf olub

    Hadisə
    • 28 aprel, 2026
    • 13:18
    Şəmkirdə 28 qoyun yanaraq tələf olub

    Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndində tövlə yanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yanğın kənd sakini Telman Əliyevə məxsus, sahəsi 60 kvadratmetr olan tövlədə baş verib.

    Daha sonra alov yaxınlıqda yerləşən, Fərqanə Məmmədovaya məxsus tövləyə də keçib. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəmkir Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürənləri alovu söndürüblər.

    Yanğın nəticəsində Telman Əliyevə məxsus tövlə tamamilə yanıb. Tikilidə olan 30-a yaxın qoyundan 28-i yanaraq tələf olub.

    Həmçinin, alovun keçdiyi Fərqanə Məmmədovaya məxsus, sahəsi 70 kvadratmetr olan tövlənin yanar konstruksiyaları da yanıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Təsərrüfat sahiblərinə ciddi maddi ziyan dəyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti