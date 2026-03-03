Saray qəsəbəsində 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 03 mart, 2026
- 16:18
Saray qəsəbəsində 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbir zamanı saxlanılan 38 yaşlı Fərid İskəndərovdan 14 kiloqram 641 qram narkotik vasitə olan marixuana, 241 qram psixotrop maddə metamfetamin, həmçinin 100 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik metadon həbi aşkarlanıb.
F. İskəndərovun narkotik vasitələri paytaxt və Abşeron rayonu ərazisində müxtəlif ünvanlara yerləşdirərək satışını təşkil etmək istədiyi məlum olub.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
17:06
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdirDigər ölkələr
17:05
Foto
Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:05
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcəkFərdi
17:00
"AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıbSənaye
16:59
Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:57
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıbDigər ölkələr
16:54
Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıbFutbol
16:49