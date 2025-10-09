İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:15
    Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Şamaxı rayonunun Mirikənd kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırmalarla yanğının rayon sakini Ehtiyar Şirinov tərəfindən törədildiyi məlum olub.

    Hadisə nəticəsində 2 hektar əkin sahəsi yanıb.

    Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.

    DİN yanğın Şamaxı

    Son xəbərlər

    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medallarının sayı əvvəlki iki analoji yarışdakının cəmindən çoxdur

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti