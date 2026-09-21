Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 21 sentyabr, 2026
- 22:27
Salyanda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında köhnə Ələt-Astara magistralının rayonun Alçalı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 1956-cı il təvəllüdlü İsayev Nəcəfxan Qılınc oğlu yolu keçmək istəyən zaman "Audi" markalı avtomobil onu vurub. Piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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