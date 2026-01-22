İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Salyan sakini Moskvada avtomobil qəzasında ölüb

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:08
    Salyan sakini Moskvada avtomobil qəzasında ölüb

    Salyan rayon sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Faiq Ələkbərov Moskvada avtomobil qəzasında ölüb.

    Mərhumun yaxınlarının "Report"un Aran bürosuna verdiyi məlumata görə, hadisə Rusiyanın Moskva vilayətinin Domodedovo şəhərində baş verib.

    Ötən gün F.Ələkbərov işə gedərkən iki avtomobilin iştirakı ilə baş verən yol qəzasına düşüb və hadisə yerində həyatını itirib.

    Yaxınları bildiriblər ki, mərhumun nəşinin bu gün axşam saatlarında Salyana gətirilməsi gözlənilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rusiya Moskva Salyan qəza hadisə

    Son xəbərlər

    12:33

    Vəli Quliyev: Distant işdə əməkhaqqının formalaşdırılması ilə bağlı hər hansı qayda yoxdur

    Sosial müdafiə
    12:32

    Finlandiyanın Baş naziri Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:27

    Azərbaycan üzrə yanvar ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    12:26

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda VAR sistemi işləyib

    Futbol
    12:25

    Avstraliyada atışma nəticəsində üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:24

    Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir

    Digər ölkələr
    12:24

    Gürcüstanın Azərbaycandan təbii qaz alışına çəkdiyi xərc azalıb

    Energetika
    12:23

    Komitə sədri: Səhiyyə ilə bağlı dövlət proqramları icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır

    Milli Məclis
    12:22

    İmişlidə ikimərtəbəli ev yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti