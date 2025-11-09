İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    • 09 noyabr, 2025
    • 21:45
    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Rusiyanın Şaripovo şəhərində baş verib.

    İlkin məlumata görə, münaqişə zəminində əslən azərbaycanlı olan 17 yaşlı, Cəlilabad rayon sakini İsmayıl Balafər oğlu Fətəliyev bıçaqla qətlə yetirilib.

    Mərhum nəşi doğmalarının yaşadığı Cəlilabad rayonuna gətirilərək dəfn ediləcək.

    qətl Rusiya Azərbaycanlı

    Son xəbərlər

    22:17

    Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilər

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlib

    Fərdi
    22:06

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Komanda
    21:55
    Foto

    "SFA Federasiya Kuboku 2025" uğurla başa çatıb

    Fərdi
    21:45

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    21:43

    Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Region
    21:30

    Bakı-Qazax yolunda təmir səbəbindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    21:24

    KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:02
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada daha iki medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti