Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib
Hadisə
- 09 noyabr, 2025
- 21:45
Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Rusiyanın Şaripovo şəhərində baş verib.
İlkin məlumata görə, münaqişə zəminində əslən azərbaycanlı olan 17 yaşlı, Cəlilabad rayon sakini İsmayıl Balafər oğlu Fətəliyev bıçaqla qətlə yetirilib.
Mərhum nəşi doğmalarının yaşadığı Cəlilabad rayonuna gətirilərək dəfn ediləcək.
