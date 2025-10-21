Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 16:42
Bakının Sabunçu rayonunda oktyabrın 21-də 1980-ci il təvəllüdlü Emil Əliyevi öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.
Bu barədə "Report"a Sabunçu Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırma zamanı 2009-cu il təvəllüdlü şəxsin bıçaqla xəsarətlər yetirərək Emil Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Şəxs rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam etdirilir.
