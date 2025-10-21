İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:42
    Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Bakının Sabunçu rayonunda oktyabrın 21-də 1980-ci il təvəllüdlü Emil Əliyevi öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

    Bu barədə "Report"a Sabunçu Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırma zamanı 2009-cu il təvəllüdlü şəxsin bıçaqla xəsarətlər yetirərək Emil Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Şəxs rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam etdirilir.

    qətl Sabunçu Prokurorluq

