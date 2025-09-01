Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 11:14
Qəbələ rayonunda bir neçə gün əvvəl ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Qəbələ rayon sakini, 50 yaşlı Tünzalə Məmmədova yaşadığı evdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içib və zəhərlənmə diqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
T.Məmmədova avqustun 31-də xəstəxanada ölüb.
