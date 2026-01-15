İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Qaxda qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:03
    Qaxda qəza olub, ölən və yaralanan var

    Qaxda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, rayon sakini Seyfəddin Əhmədov taksi xidməti göstərdiyi "VAZ-21015" markalı avomobillə Zaqatala rayonu ərazisində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yoldan çıxıb və maneəyə çırpılıb.

    S. Əhmədov və müştəri qismində daşıdığı sərnişini xəstəxanaya çatdırılsa da, sürücünün həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Yaxınlarının və şahidlərin bildirdiyinə əsasən hadisəyə səbəb xəstəlikdən əziyyət çəkən S. Əhmədovun səhhətinin qəflətən pisləşməsi ehtimal edilir.

    "Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi son vaxtlar bu qəbildən olan hadisələrin sayının artmasını nəzərə alaraq, bir daha səhhətində ciddi problemlər olan sürücülərdən sükan arxasına əyləşməməyi xahiş edir.

    Belə hallarla mübarizədə yaxın ətrafın rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusilə ailə üzvlərindən xahiş olunur ki, səhhətində problem olan doğmalarının sükan arxasına keçməsinin qarşısını alsınlar", - məlumatda vurğulanıb.

    Qax Qəza Ölüm

    Son xəbərlər

    09:15

    "Real" Alvaro Arbeloa ilə də yollarını ayıra bilər

    Futbol
    09:09

    Bakıda 25 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2026)

    Maliyyə
    09:03

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti oyunları keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    Qaxda qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.01.2026)

    Maliyyə
    08:52
    Foto

    İran hava məkanını açıb - YENİLƏNİB

    Region
    08:34

    Petro Trampla görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:15

    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti