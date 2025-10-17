DİN 9 ayda 4 tondan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2025
- 18:12
Bu ilin doqquz ayı ərzində polis əməkdaşları qanunsuz dövriyyədən 4 ton 663 kiloqram narkotik vasitə çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə DİN-də cari ilin 9 ayının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan kollegiya iclasında bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 582 kiloqram çoxdur.
Son xəbərlər
18:18
Vilayət Eyvazov vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılmasını tələb edibDaxili siyasət
18:17
Ankarada Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 34-cü ildönümünü qeyd edilibXarici siyasət
18:12
Professor: Türkiyədə türkəsilli xarici vətəndaşlarla bağlı yeni qərar iş icazələrini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyırRegion
18:12
DİN 9 ayda 4 tondan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıbHadisə
18:06
Foto
İƏT-in gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Zirvə görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunubXarici siyasət
18:04
Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilibHadisə
18:02
IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilərMaliyyə
18:00
Foto
AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıbDaxili siyasət
18:00
Foto