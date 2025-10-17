Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 20:23
    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в январе-сентябре этого года 4 тонны 663 кг наркотических средств.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании коллегии МВД, посвященном итогам 9 месяцев текущего года и предстоящим задачам.

    Отмечено, что это на 582 килограмма больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    МВД незаконный оборот наркотиков
    DİN 9 ayda 4 tondan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıb

