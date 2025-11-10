İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:38
    Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

    Paytaxt Bakının Nərimanov və Nəsimi rayonları ərazisində oğurluq və soyğunçuluq qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, Nərimanovda yerləşən restoranların birində bir nəfərin çantasından 500 manat pul oğurlanıb. Nərimanov rayon polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı S.Şahverdiyeva müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Nizamidə qeydə alınan soyğunçuluq hadisəsi zamanı isə bir nəfərin 450 manatını və mobil telefonunu talamaqda şübhəli bilinən 34 yaşlı A.Ağayev də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Araşdırmalar aparılır.

