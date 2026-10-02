Ötən ay dövlət sərhədində axtarışda olan 324 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 02 oktyabr, 2026
- 12:36
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Ötən ay dövlət sərhədində axtarışda olan 324 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 324 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
Çıxışı qadağan edilmiş 855 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 54 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
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