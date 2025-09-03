Ordubadda avtomobilin vurduğu 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 11:53
Ordubad rayonunda avtomobilin vurduğu 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Ordubad rayonunun Aza kəndi ərazisində sentyabrın 2-də axşam saatlarında yolu keçmək istəyərkən 67-BL-015 dövlət nömrə nişanlı "Hyundai" markalı avtomobilin vurması nəticəsində xəsarət alan 2009-cu il təvəllüdlü Fatimə Qasım qızı Seyidzadə müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.
F.Seyidzadə vəziyyəti ağır olduğu üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilmişdi.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:47
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıbFutbol
12:46
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:45
Foto
Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıbHadisə
12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcəkRegion
12:42
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyikXarici siyasət
12:41
ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!Maliyyə
12:36
MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilibElm və təhsil
12:34
Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:33