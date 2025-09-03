    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ordubadda avtomobilin vurduğu 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:53
    Ordubadda avtomobilin vurduğu 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb

    Ordubad rayonunda avtomobilin vurduğu 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Ordubad rayonunun Aza kəndi ərazisində sentyabrın 2-də axşam saatlarında yolu keçmək istəyərkən 67-BL-015 dövlət nömrə nişanlı "Hyundai" markalı avtomobilin vurması nəticəsində xəsarət alan 2009-cu il təvəllüdlü Fatimə Qasım qızı Seyidzadə müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib. 

    F.Seyidzadə vəziyyəti ağır olduğu üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    avtoqəza Xəstəxana Hadisə Xəsarət

