Naxçıvanda evdən 6330 manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2025
- 14:35
Naxçıvan şəhərində evdən 6330 manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvanda fərdi yaşayış evlərinin birindən 6330 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də məhkum olunmuş 28 yaşlı Tale Budaqov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
