Naxçıvanda əsgər ölümündə ittiham olunan zabitlər azadlığa buraxılıb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 13:21
Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər Ceyhun Hüseynovun qətli ilə bağlı ittiham olunan hərbi hissə komandiri, polkovnik Samir Həziyev və hərbi hissənin Tibb Xidməti rəisi Aydın Quliyev barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayətinə baxılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublika Ali məhkəməsindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, bu gün Naxçıvan Ali Məhkəməsi bununla bağlı qərar qəbul edib.
Qərara əsasən, Samir Həziyev və Aydın Quliyevin cəzası şərti hesab olunub və onlar azadlığa buraxılıblar.
