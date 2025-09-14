İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 23:31
    Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

    Naxçıvanda ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistralının Babək rayonu Nehrəm qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 75-CB-211 dövlət nömrə nişanlı "KİA" markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

    Qəzada 1998-ci il təvəllüdlü Qələndərov Azər Asəf oğlu və onun sərnişini, 2003-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sevinc Hüseyn qızı xəsarət alıblar.

    Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, fakt araşdırılır.

    Naxçıvan Qəza

    Son xəbərlər

    00:00

    Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Bilik Günüdür

    Elm və təhsil
    23:58

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Komanda
    23:57

    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    23:39

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

    Fərdi
    23:31
    Foto
    Video

    Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    23:24

    Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilib

    Digər ölkələr
    23:11

    Fox News: Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs təkadamlıq kamerada saxlanılır

    Digər ölkələr
    22:48

    İspaniya polisi "Vuelta"da etirazçılara qarşı güc tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti