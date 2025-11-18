İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Məmmədli kəndində 4 yararsız avtobus yanıb

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 19:31
    Abşeron rayonu, Məmmədli kəndində 4 yararsız avtobus yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Belə ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində ərazidə park edilmiş istismara yararsız avtobuslarda baş vermiş yanğın yayılmasına, o cümlədən digər avtobuslara keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Ərazidə ümumilikdə 35 ədəd istismara yararsız avtobus olub.

    yanğın Avtobuslar Abşeron Fövqəladə Hallar Nazirliyi

