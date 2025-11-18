Məmmədli kəndində 4 yararsız avtobus yanıb
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 19:31
Abşeron rayonu, Məmmədli kəndində 4 yararsız avtobus yanıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.
Belə ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində ərazidə park edilmiş istismara yararsız avtobuslarda baş vermiş yanğın yayılmasına, o cümlədən digər avtobuslara keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Ərazidə ümumilikdə 35 ədəd istismara yararsız avtobus olub.
